ESET пов’язала Cereal із Turla у справі зламу серверів у Румунії — Defense News

Словацька компанія з кібербезпеки ESET заявила, що в грудні 2025 року були скомпрометовані сервери румунської урядової установи. Шкідливе програмне забезпечення відбирало електронні листи, пов’язані з НАТО та Європейським Союзом, і створювало їхні копії для подальшого отримання зловмисниками.

Про атаку повідомляє Defense News. ESET із високою впевненістю пов’язала набір інструментів Cereal із хакерською групою Turla. Дослідники зазначили, що Turla зазвичай вважають пов’язаною з ФСБ держави-агресора Росії.

Відбір листів із вкладеннями

Один із компонентів комплексу, CerealBox, був націлений на повідомлення, у яких фігурували інституційні адреси НАТО та ЄС. Він за заданими фільтрами відбирав листи з вкладеннями у форматах Word або PDF, після чого стискав і шифрував їхні копії для подальшого отримання зловмисниками.

За інформацією ESET, сервери Microsoft Exchange у Румунії скомпрометували 23 грудня 2025 року. Приблизно за місяць до цього компанія вперше виявила аналогічний шкідливий код на сервері урядової установи Казахстану.

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Прихована робота на серверах Exchange

ESET описала Cereal як раніше не задокументований модульний набір .NET-шкідливого ПЗ для серверів Microsoft Exchange. Він міг отримувати команди, виконувати їх у пам’яті, досліджувати структуру скомпрометованої організації та збирати вибрані електронні листи.

Особливістю Cereal дослідники назвали поєднання нових методів, що потребують глибокого знання внутрішньої будови Exchange, із нетиповими способами виконання .NET-коду. Замість звичного зв’язку із зовнішнім командним сервером інструменти використовували власні сервери цільової організації як інфраструктуру, що мало допомагати приховувати тривалу шпигунську активність.

Компанія також зафіксувала сплеск активності в Казахстані 15 січня 2026 року — наступного дня після Старого Нового року, неофіційного свята, яке відзначають у Росії та деяких сусідніх країнах.

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