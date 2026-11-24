Європейський суд з прав людини у Страсбурзі, Франція, постановив, що держави можуть за певних умов відмовляти мігрантам у в’їзді на кордоні з Білоруссю. Це можливо, якщо держава використовує мігрантів як засіб тиску, а люди не належать до категорії особливо вразливих, повідомляє Tagesschau.

До осіб, які потребують особливого захисту, суд відніс, зокрема, дітей, хворих, людей з інвалідністю, а також тих, кому загрожують небезпека для життя або тяжке жорстоке поводження.

Три справи про пушбеки

ЄСПЛ розглянув три справи щодо так званих пушбеків на кордонах із Білоруссю у 2021 та 2022 роках. За даними видання, Білорусь тоді цілеспрямовано доставляла біженців до кордону, щоб тиснути на Європейський Союз.

Польща відмовила у в’їзді групі громадян Афганістану, Латвія — іракським курдам, серед яких були сім’ї з дітьми, а Литва — групі громадян Куби. Позивачі заявляли, що їм силоміць перешкоджали перетнути кордон ЄС без розгляду їхніх заяв про надання притулку.

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Принцип невислання забороняє державам повертати людей туди, де їм загрожують порушення прав людини. Президент суду Маттіас Гійомар зазначив, що з огляду на геополітичний контекст повернення до Білорусі не становило автоматичного порушення прав заявників.

Перевірка вразливості

Суд наголосив, що держави мають у кожному випадку оцінювати, чи є людина особливо вразливою. У справах громадян Афганістану та іракських курдів ЄСПЛ визнав наявність такої вразливості. Громадян Куби особливо вразливими не визнали.

Водночас палата суду розкритикувала приблизно шестимісячне утримання заявників під вартою. Держави мають виплатити компенсації окремим позивачам, а рішення суду є остаточними.

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