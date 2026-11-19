Європейський суд з прав людини у Страсбурзі постановив, що обов’язкова вакцинація проти COVID-19 для окремих професійних груп у Франції не порушувала прав людини. Йдеться про працівників, яких через відсутність щеплення могли відсторонити від роботи.

Як повідомляє Tagesschau, до ЄСПЛ звернулися французький пожежник і двоє працівників французьких лікарень. Їх відсторонили від роботи через відсутність вакцинації, а на час відсторонення вони не отримували зарплати.

Висновок ЄСПЛ

Суд дійшов висновку, що вимога вакцинації для визначених професійних груп і можливість заборонити їм працювати не суперечили правам людини. ЄСПЛ зазначив, що держави мають широкий простір для вибору заходів боротьби з пандемією та захисту особливо вразливих груп населення.

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У Німеччині Федеральний конституційний суд у 2022 році також відхилив конституційну скаргу на обов’язкову вакцинацію для працівників певних установ. Тоді він визнав, що законодавець має широкий розсуд у виборі способів захисту вразливих людей від COVID-19.

Окрема думка судді

Рішення ЄСПЛ не було одностайним. Швейцарський суддя Андреас Цюнд оприлюднив окрему думку, в якій вказав на порушення прав працівників. На його переконання, заборона працювати без виплати зарплати була дуже суворим заходом і в окремих випадках могла позбавляти людей засобів до існування.

Цюнд вважав, що влада могла розглянути м’якші заходи: спеціальні засоби захисту, менше контактів із вразливими людьми або компенсаційні виплати замість зарплати. Його позицію не підтримали шість інших суддів.

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