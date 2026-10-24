Естер Фішер встановила рекорд Гіннеса у стійці на руках — ABC News Australia

У Перті, Австралія, 75-річна Естер Фішер встановила рекорд Гіннеса як найстарша людина у світі, що виконала стійку на руках. Для рекорду їй потрібно було протриматися у цій позиції без сторонньої допомоги щонайменше 15 секунд, повідомляє ABC News Australia.

55 секунд замість 15

Фішер виконала вправу 31 серпня та протрималася у стійці на руках 55 секунд. Після цього її досягнення сертифікували. За словами жінки, ідея податися на рекорд виникла під час розмови за кавою з подругами, коли вони дізналися, що попередній рекорд належав 74-річному чоловікові зі США.

Австралійка вже вміла стояти на руках, однак, за її словами, опановувала цю вправу близько трьох років. Власник спортзалу Джейкоб Моффітт зазначив, що Фішер не була ні гімнасткою, ні спортсменкою в молодості, а тренуватися почала у 64 або 65 років.

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Тренування для людей старшого віку

Фішер є членкинею спортзалу протягом десяти років. У закладі започаткували заняття з довголіття для людей віком від 60 років, покликані допомогти їм зміцнити фізичну форму та поліпшити якість рухів і життя. За словами Моффітта, на ці регулярні заняття приходить приблизно пів десятка людей.

Наступною метою рекордсменки є стійка на одній руці. Вона працює над цією вправою вже два роки.

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