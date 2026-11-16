Естонія готує держпослуги до роботи з-за кордону в разі окупації — Politico Europe

Естонія готує цифрові державні послуги до роботи з-за кордону на випадок окупації її території іноземним противником. План має забезпечити функціонування критичних сервісів, якщо дата-центри буде знищено або керувати ними з території країни стане неможливо. Про це повідомляє Politico Europe.

Хмарна інфраструктура

Естонія має 294-кілометровий кордон із Російською Федерацією — державою-агресором. Країна побоюється, що може стати однією з цілей у разі вторгнення Москви до країни ЄС. Архітектор нової стратегії Тину Грюнберг заявив, що публічні послуги мають працювати в хмарі, зокрема у разі фізичного знищення дата-центрів або неможливості працювати на місці.

Естонська влада вже створює захищені застосунки на платформах Microsoft Azure, Amazon Web Services та у власній державній хмарі. За словами Грюнберга, систему переміщують до цифрового посольства та інших локацій у Європі. Мета полягає в тому, щоб критично важливі послуги залишалися доступними за будь-яких обставин.

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Резервні дані в Люксембурзі

Естонія вже зберігає резервну копію державних даних у цифровому посольстві в Люксембурзі. Вона містить, зокрема, дані реєстрів населення й земельних реєстрів, а також правові акти країни. Радник Міністерства юстиції та цифрових справ Аллан Аллмере зазначив, що наступним завданням є не лише збереження цих даних, а й забезпечення функціонування держави на їхній основі під час кризи.

Потребу в посиленні цифрової стійкості Естонія відчула після кібератак 2007 року, які тривали 22 дні та порушили роботу значної частини комерційних і державних сервісів. Естонська влада згодом пов'язала атаки з Росією. Аллмере також наголосив, що дані мають залишатися зрозумілими й придатними для використання протягом десятиліть.

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