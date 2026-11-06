Естонія очікує введення своєї ділянки Rail Baltica до кінця 2034 року — ERR News

Естонія відмовилася від мети завершити свою частину залізниці Rail Baltica до 2030 року. Тепер ділянку планують завершити та ввести в експлуатацію до кінця 2034 року, повідомляє ERR News з посиланням на генерального директора Rail Baltic Estonia Анвара Салометса.

Причини перенесення строків

За словами Салометса, графік проєкту неодноразово переглядали з кількох причин. Головними він назвав неналежне управління та нереалістичні очікування, сформовані ще до появи необхідних можливостей для реалізації проєкту.

Початково вартість Rail Baltica в межах Естонії оцінювали в 1 млрд євро, однак зараз вона зросла до 3,5 млрд євро. Салометс уточнив, що ця сума відображає поточні витрати й не враховує майбутню інфляцію. На бюджет також вплинули зміна масштабу проєкту та зростання цін після різних криз, які за три-чотири роки підвищили витрати в Естонії на десятки відсотків.

Першим можуть відкрити маршрут до Пярну

Залізничну інфраструктуру мають завершити раніше, після чого триватимуть випробування та введення в експлуатацію. Першою планують відкрити ділянку Таллінн—Пярну: пасажири зможуть дістатися потягом до Пярну до кінця 2032 року за наявності фінансування.

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Салометс заявив, що для вантажного бізнесу різниця між 2030 і 2032 роками не матиме значного впливу в довгостроковій перспективі. За його словами, Rail Baltica має конкурувати з автомобільними перевезеннями та сприяти перенесенню частини вантажів з автошляхів на залізницю.

Щорічні витрати на утримання й експлуатацію естонської ділянки, за оцінкою Rail Baltic Estonia, становитимуть від 30 млн до 50 млн євро. Згідно з аналізом витрат і вигод компанії, за сприятливого сценарію доходи можуть покрити операційні витрати до завершення першого десятиліття роботи залізниці.

Уряд Естонії заявляв, що продовження будівництва на п'ять років зменшить витрати для платників податків. План фінансування пов'язують із наступним бюджетним періодом Європейського Союзу, який триватиме з 2028 до 2034 року.

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