Міністерство соціальних справ і цифрових технологій Естонії закликало державні установи, бізнес і громадян утриматися від використання трьох інструментів штучного інтелекту через ризики для безпеки. У межах нового оцінювання високий рівень ризику отримали китайські чатботи DeepSeek і Qwen, а також створена в Естонії платформа Botastico, повідомляє Baltic News Network.

Ризики DeepSeek і Qwen

Міністерка соціальних справ і цифрових технологій Лііса Пакоста заявила, що використання DeepSeek уже заборонене в державних установах. Серед причин вона назвала обробку даних у Китаї, обмежену інформацію про безпеку та сторонніх обробників даних, застосування китайського законодавства, а також зафіксовані ризики цензури й зовнішнього впливу.

Чатбот Qwen від Alibaba Cloud також отримав червону оцінку. За результатами перевірки, дані користувачів можуть оброблятися в Китаї та використовуватися для навчання моделей штучного інтелекту. У річному звіті Служби зовнішньої розвідки Естонії за лютий 2026 року попереджали, що DeepSeek сприяє промисловим амбіціям Китаю та водночас може слугувати каналом китайської пропаганди.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Оцінювання інших сервісів

Botastico, платформа на базі ШІ для чатботів та автоматизації обслуговування клієнтів, отримала високий рівень ризику через відсутність підтверджень відповідності стандартам ISO/IEC 27001 або E-ITS. Також у сервісу немає положення про конфіденційність, а інформація про частину ланцюга обробки даних є неповною.

Водночас Gemini, Copilot і Mistral Vibe отримали зелену оцінку. Міністерство, Естонський центр інформаційних технологій і компанія Cybernetica AS загалом оцінили 25 інструментів штучного інтелекту. Представник Cybernetica Дан Богданов застеріг, що зелений статус не скасовує потреби в обережності, оскільки умови використання та засоби захисту можуть швидко змінюватися.

Читай нас у