Естонія розпочала тестування сповіщень EE-ALARM через мобільні мережі — ERR News

Естонська агенція рятувальних служб розпочала тестування технології масового оповіщення cell broadcast для загальнонаціональної системи EE-ALARM. Деякі користувачі смартфонів на Android найближчим часом можуть отримати тестові повідомлення, повідомляє ERR News.

Перевірка роботи на Android та iOS

На відміну від SMS, технологія cell broadcast потребує розробки й перевірки як можливості надсилати повідомлення, так і можливості їх приймати на пристроях з Android та iOS. Упродовж найближчих місяців оператори Elisa, Tele2 і Telia проводитимуть випробування спільно з Фондом державної інфокомунікації Естонії RIKS.

Заступник генерального директора Естонської агенції рятувальних служб Віктор Саареметс заявив, що тестування є необхідним етапом упровадження системи. За його словами, лише після успішного завершення перевірок потрібне програмне забезпечення включать до оновлень операційних систем Google і Apple, що дасть телефонам та іншим розумним пристроям змогу отримувати сповіщення, налаштовані для Естонії.

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Запуск запланували на 2027 рік

Запуск оповіщень через cell broadcast в Естонії планують на весну 2027 року. Ця технологія має дозволяти за лічені секунди надсилати повідомлення великій кількості людей у небезпечній зоні, зокрема коли мобільні мережі перевантажені дзвінками та повідомленнями.

Сповіщення відображатимуться безпосередньо на екрані смартфона поверх інших застосунків і повідомлень. Залежно від загрози система також може активувати гучний сигнал і вібрацію, навіть якщо пристрій переведено в беззвучний режим або режим «Не турбувати». Тестові повідомлення можуть надходити естонською, англійською або російською мовами та міститимуть попередження, що небезпеки немає.

Система працюватиме на смартфонах із підтримкою 4G і 5G, на яких встановлено актуальні версії iOS або Android. Керівник проєкту RIKS Антті Турманн зазначив, що в інших країнах на початковому етапі такі повідомлення охоплювали близько 70% смартфонів, а протягом року показник перевищував 90%. Після технічних тестів в Естонії планують провести масштабнішу перевірку на обмеженій території наступного року.

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