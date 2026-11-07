Естонія шукає союзників для послаблення захисту бурих ведмедів — ERR News

Естонія шукає підтримки інших європейських держав для переведення бурого ведмедя з Додатка IV Директиви ЄС про оселища до Додатка V, що передбачає менш суворий режим охорони. На думку естонської влади, це дало б змогу простіше регулювати чисельність тварин.

Про це повідомляє ERR News із посиланням на Maaleht. Радник Міністерства клімату Естонії з питань полювання Аймар Ракко заявив, що потенційними союзниками можуть стати Фінляндія, Швеція, Латвія, Польща, Словаччина, Румунія, Хорватія, Словенія та інші балканські країни.

Заявки ще не підготували

Офіційної заявки наразі немає. За оцінкою Ракко, до ініціативи потенційно могли б долучитися близько десяти держав. Водночас він зазначив, що політичні й суспільні аспекти ускладнюють ухвалення рішень, оскільки не всі країни підтримують розширення можливостей для полювання.

Керівник відділу біорізноманіття Міністерства клімату Тімо Карк сказав, що процедура буде тривалою. За його словами, спершу більшість держав-членів має запропонувати зміни до Бернської конвенції, які повинні схвалити її сторони. Після цього Єврокомісія зможе запропонувати зміну додатків до директиви, що також потребуватиме підтримки держав-членів.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Ситуація в Естонії

В Естонії від квітня ведмедів можна відстрілювати лише за спеціальними дозволами Ради з охорони довкілля — для проблемних тварин. Восени орган видав дозволи на відстріл 30 таких ведмедів, із яких мисливці вбили десять, хоча Агентство з довкілля рекомендувало допустити відстріл до 150 тварин.

Талліннський окружний суд у вересні призупинив дію решти дозволів до рішення щодо оскарження, поданого неурядовою організацією Eesti Suurkiskjad. Вона стверджує, що держава не має достовірних даних про чисельність ведмедів. Популяцію бурих ведмедів в Естонії оцінюють приблизно у 1100 особин — удвічі більше, ніж 20 років тому.

Підтримка інших країн

Словаччина, де, за наведеними даними, мешкає щонайменше 2500 ведмедів, підтримує естонські зусилля. За десять років у країні зафіксували 106 нападів ведмедів, унаслідок яких загинули чотири людини. Словенія, де налічується близько тисячі ведмедів, підтримує обговорення, але офіційної позиції ще не визначила. У Румунії щорічну квоту на відстріл збільшили вдвічі — до 969 ведмедів за оцінюваної популяції від 10 419 до 12 770 тварин.

Читай нас у