Естонія скоротила до трьох кількість майданчиків для АЕС — ERR News

Естонія скоротила перелік потенційних майданчиків для будівництва атомної електростанції з шести до трьох. Усі відібрані території розташовані у волості Віру-Ніґула в повіті Ляене-Віру, приблизно за 120 кілометрів на схід від Таллінна.

Як повідомляє ERR News, для подальшого розгляду залишилися райони Мадала, Малла та Летіпеа. Майданчик у Люґанузе, що в повіті Іда-Віру, виключили з переліку з міркувань безпеки.

Оцінка безпеки

Керівниця проєкту Агнес Ліхтса заявила, що рішення передусім ґрунтується на висновках Міністерства оборони. За її словами, аналіз безпеки є стандартною процедурою: різні державні установи оцінюють питання у межах своєї компетенції. Міноборони дійшло висновку, що три локації можна розглядати далі, а ще три — ні.

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Тепер для відібраних територій проведуть детальніші аналізи та порівняють їх між собою. Ліхтса зазначила, що на початку наступного року планують представити громадськості початкові варіанти маршрутів для цих майданчиків і обговорити їх на місцевому рівні. Вона також визнала затримку процесу на кілька місяців, пов'язавши її з уточненням методології.

Правова база для проєкту

Естонський уряд у травні 2025 року запустив процедуру державного спеціального просторового планування та стратегічної екологічної оцінки для АЕС потужністю до 600 МВт і необхідної інфраструктури. Наразі в Естонії немає атомних електростанцій, однак кілька років обговорюється можливість спорудження об'єкта з малим модульним реактором.

Закон про ядерну енергію та безпеку уряд схвалив у березні 2026 року, а влітку його ухвалив Рійґікоґу. Документ створив правову основу для ядерної енергетики, визначив регулятором Департамент захисту прав споживачів і технічного нагляду та передбачив обов'язкове схвалення парламентом перед будівництвом реактора. У жовтні на роботу регулятора виділили 2,2 млн євро: спочатку в ньому працюватимуть 13 фахівців, а за чотири роки штат планують збільшити приблизно до 40 осіб. Якщо станцію збудують, виробництво електроенергії на ній розпочнеться не раніше 2035 року.

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