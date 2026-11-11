Естонія спрямує €160 млн лише на префабриковану реновацію будинків — ERR News

Уряд Естонії затвердив програму фінансування префабрикованої реновації багатоквартирних будинків на 2027–2028 роки загальним обсягом €160 млн. Звичайні проєкти реновації не зможуть претендувати на державну підтримку в межах цієї програми, повідомляє ERR News.

Префабрикована реновація передбачає виготовлення на заводі зовнішніх стінових панелей, а іноді й елементів даху. Панелі можуть бути оснащені утепленням, вікнами, вентиляційними каналами та готовим фасадом, після чого їх доставляють на об’єкт і монтують на будівлі.

Заперечення галузі та житлових товариств

Асоціація технічних консультантів Естонії (TKL) заявила, що концентрація фінансування на одному методі може залишити частину квартирних товариств без необхідної підтримки, скоротити замовлення для традиційних будівельних компаній і послабити конкуренцію. В асоціації також вважають, що частина коштів може залишитися невикористаною.

За даними TKL, досвід у префабрикованій реновації мають лише кілька естонських виробників фасадних елементів. Проведене асоціацією опитування показало, що інтерес до програми з компенсацією 20% вартості робіт може бути низьким. TKL пропонує покривати 30% витрат на префабриковану реновацію та надавати щонайменше 20% підтримки для звичайних і поетапних проєктів.

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Естонська спілка кооперативних житлових товариств також закликала уряд і Міністерство клімату зберегти для квартирних товариств можливість обирати метод реновації відповідно до типу будинку, його розташування та фінансових можливостей. Спілка пропонує підвищити компенсацію для префабрикованого методу до 35% і поширити 20-відсоткову підтримку на будинки зі звичайною реновацією.

Позиція уряду

Міністр інфраструктури Кулдар Лейс пояснив рішення потребою прискорити оновлення житлового фонду: протягом наступних 20 років Естонія має відремонтувати 14 тисяч багатоквартирних будинків. За його словами, значна частина робіт виконується в контрольованих заводських умовах, а коротший період будівництва на місці зменшує незручності для мешканців.

Лейс зазначив, що бюджетна компенсація становитиме 20%, оскільки кошти надаються з державного бюджету й, за задумом уряду, мають повернутися через податкові надходження. Він також наголосив, що програма має підтримати експортний потенціал естонських виробників і інженерів. Підтримку звичайної реновації планують продовжити в наступному періоді фінансування ЄС, хоча ставки субсидій можуть бути нижчими через високий попит.

Новий раунд програми також розширить коло потенційних учасників: раніше допомогу могли отримувати лише будинки, введені в експлуатацію до 2000 року, тоді як у новій програмі такого обмеження не буде.

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