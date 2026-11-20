Уряд Естонії вирішив із 1 грудня тимчасово закрити всі п’ять автомобільних пунктів пропуску на кордоні з Росією, державою-агресором. Рішення ухвалили з міркувань національної безпеки, повідомляє Meduza.

Які пункти пропуску закриють

Обмеження стосуватиметься переходів Нарва-1, Нарва-2, Койдула, Лухамаа та Саатсе. Естонський уряд може переглянути це рішення через шість місяців. Водночас залізничні вантажні перевезення продовжаться за чинних обмежень і за умови суворого митного контролю.

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Позиція естонської влади

Прем’єр-міністр Крістен Міхал заявив, що ворожі дії Росії матимуть наслідки. За його словами, Естонія діє спокійно, виважено й рішуче та не дозволить Росії використовувати її відкритість проти неї.

Естонська влада оголосила про намір закрити сухопутний кордон після диверсії в ніч з 13 на 14 листопада. Тоді вісьмох жителів Латвії затримали за підозрою у спробі підпалу об’єкта оборонної компанії Threod Systems. Естонська влада звинуватила в організації диверсії російські спецслужби. Президент Естонії Юлле Мадізе закликав уряд не керуватися емоціями, ухвалюючи рішення про закриття кордону.

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