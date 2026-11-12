Естонія виділила €4,8 млн на роботу громадського транспорту — ERR News

Уряд Естонії виділив із державних резервів майже €4,8 млн для збереження до кінця року чинного автобусного, залізничного, поромного та авіасполучення. Додаткові кошти мають компенсувати зростання вартості дизельного пального й газу, повідомляє ERR News.

Пальне збільшило витрати перевізників

Рішення ухвалили після звернення міністра регіональних справ і сільського господарства Гендріка Йоганнеса Терраса. У бюджеті цього року на субсидії громадському транспорту передбачили €174,7 млн, ще близько €47 млн становлять надходження від продажу квитків. Однак у міністерстві заявили, що через вищі ціни на паливо цих коштів недостатньо для підтримання нинішнього рівня сполучення до завершення року.

Найбільше на витрати громадського транспорту впливають ціни на дизель і стиснений природний газ. Після ескалації війни в Ірані у березні ціни на нафту суттєво зросли, тоді як природний газ у третьому кварталі подорожчав на 32,6%.

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Яких скорочень вдалося уникнути

Ціни на пальне враховуються у вартості контрактів на повітові автобусні та поромні маршрути через положення про індексацію. Витрати залізничного оператора Elron також зростають через вищу, ніж прогнозували, вартість електроенергії.

За оцінкою міністерства, без додаткового фінансування до кінця року виник би дефіцит майже €4,8 млн. Тоді довелося б скоротити приблизно на 1 млн кілометрів обсяг повітового автобусного сполучення — це орієнтовно половина річного показника повіту Йиґева. Поромне сполучення з більшими островами втратило б близько 3400 рейсів, що відповідає приблизно двом місяцям перевезень, а на залізничній лінії Вільянді скасували б близько місяця рейсів.

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