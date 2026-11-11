Естонія відмовилася від окремої схеми гарантій для АЕС — ERR News

Естонія більше не розробляє окрему схему кредитних гарантій для фінансування атомної електростанції. Натомість влада розглядає поєднання різних інструментів державної підтримки для багатомільярдного проєкту, повідомляє ERR News.

Гарантій недостатньо

Навесні уряд планував створити окрему схему гарантій за кредитами для великих інвестицій вартістю в мільярди євро. Вона могла б застосовуватися для будівництва морських вітрових електростанцій, гідроакумулювальної електростанції та атомної електростанції.

Однак дослідження, проведене Ерккі Раасуке та Анне Суллінг, показало, що самих лише державних гарантій недостатньо, аби залучити такі великі інвестиції до країни. Заступник генерального секретаря Міністерства клімату Яанус Уйга заявив, що для проєктів вартістю понад 1 млрд євро, ймовірно, знадобляться індивідуальні рішення.

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Контракти на різницю

Гендиректор Fermi Energia Калев Каллеметс заявив, що за законодавством ЄС єдиним доступним для атомної електростанції механізмом цінової гарантії є двосторонній контракт на різницю. За такою моделлю встановлюють фіксовану ціну: коли ринкова вартість електроенергії нижча, держава компенсує виробникові різницю, а коли вона вища — виробник повертає додатковий дохід державі через Elering.

За словами Каллеметса, поки зарано називати можливу фіксовану ціну. Він припустив, що середня ціна електроенергії цього року може становити близько 90 євро за мегават-годину, що приблизно відповідає оціненій собівартості виробництва електроенергії малим модульним реактором залежно від вартості капіталу, фінансування та відсоткових ставок.

Уйга повідомив, що одного механізму для фінансування атомної електростанції, найімовірніше, не вистачить. Естонія вивчатиме різні комбінації позик, кредитних гарантій, контрактів на різницю та вкладень у капітал. Він також наголосив, що, окрім Фінляндії, практично немає прикладів фінансування ядерних електростанцій без контракту на різницю.

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