Міністерство закордонних справ Естонії повідомило, що країна з 1 грудня закриє всі автомобільні пункти пропуску на кордоні з Росією — державою-агресором. Рішення пов’язують зі спробою підпалу підприємства оборонної промисловості Threod Systems у Віймсі, на північ від Таллінна. Про це повідомляє ERR News.

Спроба підпалу Threod Systems

Уранці 14 листопада вісім громадян Латвії було затримано після спроби проникнути на територію Threod Systems. За даними естонської Поліції безпеки KAPO, група мала намір спричинити вибух і підпалити будівлю. Компанія, зокрема, виробляє далекобійні розвідувальні та ударні безпілотники.

KAPO заявила, що напад було здійснено за наказом російської військової розвідки ГРУ. Це друга спроба підпалу підприємства оборонної промисловості з серпня, коли ціллю стала талліннська компанія Milrem Robotics.

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Закриття пунктів пропуску

Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал повідомив, що доручив міністру внутрішніх справ Ігорю Таро та Державній канцелярії підготувати необхідні кроки для закриття східного кордону. За його словами, це має зменшити ризики для жителів країни та засвідчити неприйнятність атак на естонську оборонну промисловість.

Таро має запропонувати уряду закрити для пішоходів і транспорту всі три автомобільні пункти пропуску — в Нарві, Лухамаа та Койдула. Наразі вони працюють 12 годин на добу, з 7:00 до 19:00. Уряд також має визначити, чи буде це рішення тимчасовим або безстроковим.

Жителі Естонії та водії вантажівок, які перебувають у Росії, матимуть два тижні для повернення додому. Після цього, за словами Таро, шлях повернення може стати тривалим і складним.

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