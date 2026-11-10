Естонія запровадить координаторів догляду у травні 2028 року — ERR News

В Естонії з травня 2028 року планують запровадити посаду координатора догляду для людей, які потребують значної медичної та соціальної підтримки. Координатори мають допомагати їм отримувати необхідні послуги вдома, щоб зменшити кількість повторних звернень до відділень невідкладної допомоги та госпіталізацій, повідомляє ERR News.

Пілотний проєкт у повіті Іда-Вірумаа

Наразі десять координаторів працюють у двох лікарнях і трьох центрах сімейної медицини повіту Іда-Вірумаа. Їхню роботу та програмне забезпечення для доступу до даних пацієнтів до 2027 року фінансує Фонд справедливого переходу Європейського Союзу. Пілотні проєкти також реалізують у п'яти повітах країни.

Голова правління Центральної лікарні Іда-Вірумаа Тармо Тохвер заявив, що частина людей після завершення лікування невдовзі знову потрапляє до відділення невідкладної допомоги. За його словами, завдання координатора — знайти для пацієнта потрібні послуги, аби він не повертався до лікарні як екстрений хворий.

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Індивідуальний план допомоги

Координатори складатимуть для кожної людини індивідуальний план лікування або соціальної підтримки. Заступниця генерального секретаря Міністерства соціальних справ з питань охорони здоров'я Анніка Лай зазначила, що до такого плану входитимуть не лише кроки самої людини для підтримання та поліпшення здоров'я, а й участь членів її родини. Водночас люди матимуть право відмовитися від допомоги координатора.

Депутатка Рійгікогу від Eesti 200, вірусологиня Ір'я Лутсар, вважає об'єднання медичних і соціальних послуг реалістичним, але поставила під сумнів початкові строки реформи через незавершені аналітичні дослідження. Вона також сказала, що в різних повітах по-різному розуміють обов'язки координатора. Міністерство підтвердило, що реформа відбувається за графіком.

Як приклад ефективності підходу Лай навела клінічне дослідження проєкту PAIK у лікарні Вільянді, де координаторів призначають пацієнтам із високим ризиком. За її словами, витрати на екстрені госпіталізації в межах проєкту знизилися на 32%.

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