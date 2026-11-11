Естонські політики розділилися щодо зниження ПДВ на продукти — ERR News

В Естонії політики розділилися щодо можливого зниження податку на додану вартість на базові продукти харчування, хоча в Латвії такий крок супроводжувався зниженням цін і зростанням продажів. Про це повідомляє ERR News.

Результати латвійського експерименту

Із 1 липня Латвія застосовує знижену ставку ПДВ у 12% до хліба і хлібобулочних виробів, молока, яєць та свіжого курячого м’яса. Пілотний проєкт триватиме до 30 червня 2027 року.

Теоретично податкове зниження мало б зменшити роздрібні ціни на 7,44%. Латвійська рада з питань конкуренції встановила, що до вересня ціни в цих чотирьох категоріях скоротилися в середньому на 8,32%. Генеральний директор Rimi Latvija Валдіс Турлайс заявив, що в жовтні обсяги продажів відповідних товарів були на 12–20% більшими, ніж роком раніше. За його словами, деякі постачальники мали труднощі із задоволенням підвищеного попиту.

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Позиції естонських партій

Політик Партії реформ Айвар Сьорд виступив проти запровадження аналогічного зниження в Естонії. Він послався на оцінку Міжнародного валютного фонду, відповідно до якої зменшення ПДВ на продукти є принципово хибним підходом. Сьорд заявив, що зниження ставки для базових продуктів до 13% коштувало б державному бюджету від 100 млн до 120 млн євро щороку, а заможніші домогосподарства отримали б більшу вигоду в абсолютному вимірі.

Лідерка партії Parempoolsed Лавлі Перлінг також не підтримала окрему знижену ставку для продуктів, натомість запропонувавши загальне скорочення ПДВ для всіх покупок. Водночас лідер Isamaa Урмас Рейнсалу пообіцяв знизити ПДВ на базові продукти з 1 липня 2027 року, якщо його партія здобуде мандат на наступних виборах. Таку ідею також підтримали представники EKRE, Соціал-демократичної партії та Центристської партії.

В Естонії майже універсальна ставка ПДВ становить 24%. Винятки діють для розміщення в готелях — 13%, а також для книжок і ліків — 9%.

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