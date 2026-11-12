Etihad продовжила скасування рейсів до Ер-Ріяда й Даммама до 19 листопада — The National

Авіакомпанія Etihad Airways продовжила скасування всіх пасажирських і вантажних рейсів між Абу-Дабі та Ер-Ріядом і Даммамом у Саудівській Аравії до 19 листопада. Водночас перевізник відновив сполучення між Абу-Дабі та Джиддою, виконуючи до чотирьох рейсів на день.

Як повідомляє The National, міжнародний аеропорт імені короля Халіда в Ер-Ріяді частково відновив роботу після призупинення операцій у жовтні через атаки на аеропорт. Він обслуговує частину внутрішніх і міжнародних рейсів, однак перебої зберігаються, а кілька авіакомпаній ще не повернулися до повного розкладу.

Рейси Emirates і flydubai

Emirates скасувала рейси між Дубаєм та Ер-Ріядом, а також між Дубаєм і Даммамом щонайменше до 13 листопада. Авіакомпанія відновила два щоденні рейси до Джидди, тоді як польоти до Медіни тривають у звичайному режимі.

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flydubai призупинила рейси між Дубаєм та Ер-Ріядом, а також Дубаєм і Абхою без підтвердженої дати відновлення. Рейси до Даммама скасовано щонайменше до 13 листопада.

Обмеження Air Arabia

Air Arabia також скасувала польоти до Ер-Ріяда та Абхи щонайменше до 13 листопада. Водночас рейси перевізника до Даммама і Таїфа виконуються за розкладом. Etihad Airways заявила, що ситуація залишається мінливою і можливі подальші зміни. Пасажирам, які подорожують між ОАЕ та Саудівською Аравією, радять перевіряти статус рейсу безпосередньо в авіакомпанії перед поїздкою до аеропорту.

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