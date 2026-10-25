Etihad продовжила скасування рейсів до Саудівської Аравії до 5 листопада — The National

Авіакомпанія Etihad Airways продовжила скасування рейсів між Абу-Дабі та містами Саудівської Аравії — Ер-Ріядом, Даммамом і Джиддою — до 5 листопада. Обмеження стосуються всіх рейсів до Ер-Ріяда та Даммама і назад, а також чотирьох рейсів до Джидди: EY601, EY602, EY603 та EY604.

Як повідомляє The National, скасування та скорочення рейсів до Саудівської Аравії тривають на тлі регіональної напруженості й атак єменських хуситів. Міжнародне сполучення залишається порушеним, хоча міжнародний аеропорт імені короля Халіда в Ер-Ріяді частково відновив роботу.

Робота аеропорту Ер-Ріяда

З 25 жовтня аеропорт в Ер-Ріяді обслуговує рейси через термінали 1 і 2. Термінал 1 призначений для внутрішніх рейсів, а термінал 2 — для міжнародних. Водночас низка перевізників продовжила або запровадила обмеження на маршрутах до саудівських міст.

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Emirates планує відновити рейси між Дубаєм і Джиддою 30 жовтня. Польоти до Ер-Ріяда та Даммама мають поновитися 8 листопада, тоді як рейси Emirates до Медини продовжують виконуватися. Flydubai скасувала рейси до Ер-Ріяда, Даммама та Абхи включно до 29 жовтня, а з 30 жовтня планує відновити сполучення за цими напрямками.

Інші авіакомпанії

Oman Air призупинила всі рейси до Ер-Ріяда до 31 жовтня. До цієї ж дати SalamAir скасувала рейси до Ер-Ріяда та Даммама. KLM продовжила скасування польотів до Ер-Ріяда і Даммама до 31 жовтня, Lufthansa — до Ер-Ріяда до 18 листопада, а рейси групи Lufthansa до Даммама не виконуватимуться до 30 листопада.

British Airways планує повернутися до обмеженого щоденного сполучення з Ер-Ріядом 3 листопада. Philippine Airlines призупинила рейси PR654 і PR655 до Ер-Ріяда до 29 листопада, Scoot — польоти між Сінгапуром і Джиддою до 2 грудня. Cathay Pacific продовжила призупинення рейсів до Ер-Ріяда до 31 січня 2027 року.

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