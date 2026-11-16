ЄЦБ назвав аутсорсинг більшим ризиком для банків, ніж шахрайство — Channel NewsAsia

16 листопада у Франкфурті, Німеччина, Європейський центральний банк заявив, що збої у зовнішніх постачальників частіше спричиняли технологічні проблеми для банків єврозони, ніж спроби шахрайства. Про це повідомляє Channel NewsAsia.

Частка інцидентів через підрядників

ЄЦБ зазначив, що від початку 2025 року до вересня 2026 року зловмисні дії становили відносно невелику частку значних кіберінцидентів у банках єврозони. Більшість таких інцидентів мали незначний вплив.

Натомість близько п'ятої частини кіберінцидентів походила від сторонніх постачальників, чиїми послугами банки користуються насамперед у сфері ІТ. Ці висновки ЄЦБ навів у розділі свого Огляду фінансової стабільності.

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Залежність від великих постачальників

За оцінкою регулятора, передання функцій великим постачальникам може зміцнювати стійкість банків. Такі компанії часто мають привілейований доступ до передових моделей штучного інтелекту з високими кіберможливостями та експертизу для їхнього використання.

Водночас ЄЦБ попередив про проблемні залежності, оскільки великі постачальники зазвичай базуються поза межами Європейського Союзу. Регулятор також заявив про потребу скоординованої роботи банків, технологічних компаній і органів влади для посилення захисту від атак із використанням ШІ. Серед рекомендацій — радити клієнтам тримати достатній запас готівки на випадок перебоїв у роботі банку.

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