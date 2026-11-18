Європейський центральний банк 18 листопада попередив, що зростання державного боргу та активне залучення позик для розвитку інфраструктури штучного інтелекту роблять фінансові ринки єврозони вразливішими до раптових втрат. Про це йдеться у листопадовому Огляді фінансової стабільності ЄЦБ, повідомляє Anadolu Agency.

Віцепрезидент ЄЦБ Борис Вуйчич заявив, що ризики для фінансової стабільності єврозони залишаються високими через тривалу геоекономічну невизначеність і дедалі більшу експозицію до ризиків, пов’язаних із ШІ. За оцінкою центробанку, ентузіазм щодо технології сприяв зростанню світових фондових ринків, однак ціни акцій уже відображають очікування винятково високого зростання прибутків.

Кредити для інфраструктури ШІ

ЄЦБ зазначив, що конкуренція з боку дешевших моделей ШІ або труднощі із залученням фінансування для будівництва дата-центрів можуть поставити під сумнів такі очікування. Якщо оцінка доходності інвестицій у ШІ погіршиться, наслідки можуть торкнутися не лише власників акцій, а й власників облігацій технологічних компаній.

Станом на червень банки єврозони взяли на себе зобов’язання надати 24,3 млрд євро фінансування 165 великим компаніям у ланцюгу постачання ШІ та їхнім дочірнім структурам. Із цієї суми 11 млрд євро позичальники ще не використали.

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Державний борг і стійкість банків

Чимало урядів країн єврозони нині стикаються з найвищими витратами на запозичення від часу боргової кризи 2012 року. У Франції інвестори вимагали вищої премії за володіння державними облігаціями через специфічні для країни побоювання, хоча торги залишалися впорядкованими, зазначив ЄЦБ.

Регулятор також звернув увагу на активнішу участь хедж-фондів, які використовують позикові кошти для операцій із державними облігаціями. Різке падіння цін може посилити зниження котирувань і підвищити дохідності саме тоді, коли урядам потрібно рефінансувати борг.

Водночас ЄЦБ вказав, що банки єврозони мають запас міцності: їхня рентабельність власного капіталу сягнула найвищого рівня за десятиліття, а показники капіталу й ліквідності суттєво перевищують регуляторні вимоги. Більші вразливості центробанк бачить серед окремих небанківських кредиторів та інвестиційних фондів.

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