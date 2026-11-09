ЄЦБ закликав активніше користуватися SEPA через дорогі перекази — Cyprus Mail

Європейський центральний банк закликав підвищувати обізнаність населення про Єдину зону платежів у євро SEPA, оскільки домогосподарства у Південно-Східній Європі продовжують користуватися дорогими сервісами грошових переказів. Як повідомляє Cyprus Mail, SEPA об'єднує 41 європейську країну та дає змогу здійснювати перекази в євро між учасниками так само просто й недорого, як внутрішні платежі.

Комісії за перекази

Аналіз ЄЦБ ґрунтується на дослідженні OeNB Euro Survey у шести країнах Південно-Східної Європи. Він показав значення грошових переказів мігрантів для родин, а також обмежену поінформованість споживачів про європейську платіжну інтеграцію.

У Болгарію щороку надходить майже 3 млрд євро грошових переказів, а до Албанії — понад 2,5 млрд євро, або близько 8,4% її валового внутрішнього продукту. Водночас приблизно третина одержувачів таких коштів у шести досліджених країнах отримує їх готівкою через родичів або друзів, а ще третина користується фізичними пунктами операторів грошових переказів.

Перекази готівки в готівку можуть передбачати комісію від 6% до 12%, а цифрові перекази через небанківських постачальників — від 1,5% до 4,5%. За оцінкою ЄЦБ, комісія у 5% від річних надходжень переказів дорівнювала б приблизно 140 млн євро для Болгарії та 130 млн євро для Албанії.

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Низька обізнаність про SEPA

Менше ніж 40% опитаних споживачів чули про SEPA незалежно від того, як давно їхні країни входять до географічного охоплення системи. Обізнаність була вищою серед людей із більшими доходами, вищою освітою та кращою фінансовою грамотністю. Респонденти з вищою освітою приблизно на 17 відсоткових пунктів частіше знали про SEPA, ніж люди лише з початковою освітою.

Болгарія та Румунія включені до географічного охоплення SEPA понад 15 років, Албанія й Північна Македонія — з 2024 року, а Сербія — з 2025-го. ЄЦБ наголосив, що включення країни до географічної зони SEPA не означає автоматичного негайного запуску повністю операційної платіжної системи.

Цифрові платежі на Кіпрі

На Кіпрі кількість безготівкових платіжних операцій у другій половині 2025 року зросла на 8% у річному вимірі — до 174 млн, а їхня сукупна вартість підвищилася на 9% — до 148 млрд євро. За даними Центрального банку Кіпру, карткові платежі становили 75% усіх безготівкових операцій — це найвища частка в єврозоні за середнього показника 57%.

Частка миттєвих платежів серед усіх кредитових переказів SEPA на Кіпрі зросла з менш ніж 1% до майже 32% за кількістю операцій. Банки в ЄС зобов'язані здійснювати миттєві платежі цілодобово з 9 жовтня 2025 року, а кошти мають надходити одержувачу протягом десяти секунд.

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