Euclid виявив 31 квазар раннього Всесвіту, два встановили рекорд — ScienceDaily

Космічний телескоп Європейського космічного агентства Euclid виявив 31 квазар із раннього Всесвіту, зокрема два об’єкти, що стали найдавнішими з відомих. Як повідомляє ScienceDaily, ці квазари світилися з яскравістю, еквівалентною світлу трильйона Сонць, коли вік Всесвіту становив приблизно 670 мільйонів років — близько 5% його нинішнього віку.

Два рекордні об’єкти

Найдавніший із нововиявлених квазарів, EUCL J172902.75+641018.1, має червоне зміщення 7,77. Для об’єкта EUCL J125308.55+705432.3 цей показник становить 7,69. Обидва розташовані на відстані трохи більш як 13 мільярдів світлових років від Землі та вже світилися в перші 670 мільйонів років космічної історії.

Червоне зміщення показує, наскільки світло об’єкта розтягнулося через розширення Всесвіту, і допомагає визначити, як далеко в минуле сягає це світло. Із 31 нового квазара 12 мають червоне зміщення щонайменше 7, що відповідає першим 770 мільйонам років існування Всесвіту. Попередній рекорд належав квазару, відкритому 2021 року, з червоним зміщенням 7,64.

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Пошук ранніх чорних дір

Квазари — це надзвичайно яскраві ядра галактик. Вони з’являються, коли великі обсяги газу та іншої речовини спіраллю рухаються до надмасивної чорної діри в центрі галактики, вивільняючи значну кількість енергії. У цей період ядро може світитися у сотні або тисячі разів яскравіше за решту галактики.

Досі астрономи переважно знаходили лише найяскравіші квазари раннього Всесвіту, оскільки слабші об’єкти важче відрізнити від ближчих зір і виявити. Euclid поєднує огляд великих ділянок неба з можливістю фіксувати слабке інфрачервоне випромінювання, що дало змогу виявити й менш яскраві приклади.

Усі 31 квазар ідентифікували за даними огляду Euclid Wide Survey, який у перспективі має охопити понад третину неба. Другий за давністю з виявлених квазарів, EUCL J125308.55+705432.3, уже детальніше дослідили: він міститься в галактиці з великою кількістю газу й пилу, де інтенсивно формуються нові зорі. Такі спостереження можуть допомогти з’ясувати, як перші масивні галактики еволюціонували разом із надмасивними чорними дірами у своїх центрах.

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