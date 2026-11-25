Eurostar скасував кілька рейсів між Лондоном і Парижем у середу, 25 листопада, через неоголошений страйк працівників. Оператор закликав пасажирів відкласти поїздки та за можливості змінити дату подорожі.

Які рейси скасували

У розкладі Eurostar як скасовані були позначені рейси зі станції Лондон-Сент-Панкрас до паризького Північного вокзалу, заплановані на 07:01, 08:01 та 12:31. Компанія попередила, що значні перебої можуть торкнутися й інших маршрутів її мережі.

Як повідомляє The Independent, у Eurostar заявили, що дізналися про страйк уночі. Представник оператора зазначив, що інші маршрути безпосередньо не зачеплені, але можливий непрямий вплив на їхню роботу.

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Варіанти для пасажирів

Пасажирам, які мали їхати між Парижем і Лондоном цього дня, компанія надсилає прямі оновлення. Їм пропонують перебронювати квитки на іншу дату або отримати повне відшкодування.

Eurostar попросив клієнтів не приїжджати на станцію, якщо їхній рейс скасовано, оскільки вони не зможуть вирушити в подорож. Компанія повідомила, що підтримує пасажирів на станціях і через контактний центр, а переговори з профспілкою тривають.

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