Ева Пайор забила у своєму 100-му матчі за Барселону — Interia Sport

В Іспанії Ева Пайор забила гол у своєму 100-му матчі за жіночу команду «Барселони», яка перемогла Madrid CFF з рахунком 5:1 у 10-му турі Liga F. Польська футболістка вийшла у стартовому складі каталонського клубу та відзначилася перед перервою, повідомляє Interia Sport.

Гол у компенсований час першого тайму

Рахунок на 39-й хвилині відкрила Есме Брюгтс. Пайор подвоїла перевагу «Барселони» у компенсований час першого тайму: вона отримала у штрафному майданчику передачу від Керолін і пробила в дотик під поперечину.

До перерви «Барселона» мала 83% володіння м’ячем. У другому таймі каталонська команда забила ще тричі — відзначилися Карла Жулія, Патрісія Гіхарро та Клаудія Піна. Єдиний гол Madrid CFF забила Інес Конан.

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Лідерство в чемпіонаті

Після 10 турів «Барселона» очолює таблицю Liga F, випереджаючи мадридський «Реал» на чотири очки. Відрив від Madrid CFF становить 10 пунктів.

У поточному сезоні Пайор має три голи та вісім результативних передач у Liga F. Перед матчем із Madrid CFF вона не забивала в трьох попередніх турах чемпіонату.

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