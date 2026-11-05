EVgo відкрила в Чикаго, США, першу станцію з обладнанням Tesla Supercharger — InsideEVs

Американська мережа швидкісного заряджання електромобілів EVgo відкрила в Чикаго, США, першу у своїй мережі станцію, обладнану системами Tesla Supercharger. На майданчику встановили 12 зарядних місць. Як повідомляє InsideEVs, це початок розширення, у межах якого EVgo планує розгорнути сотні зарядних місць Supercharger по всій території США.

Підтримка NACS і CCS

Станція в Чикаго підтримує електромобілі зі стандартами NACS і CCS завдяки конектору Tesla Magic Dock. NACS спочатку був ексклюзивним роз’ємом Tesla, однак тепер його використовують і сучасні електромобілі інших виробників.

Tesla також пропонує комерційним клієнтам для придбання та встановлення зарядні шафи V4 Supercharging, здатні забезпечувати потужність до 500 кВт. Генеральний директор EVgo Бадар Хан заявив, що запуск першої станції з Supercharger є важливою віхою для розширення клієнтської бази компанії та переходу індустрії електромобілів на NACS.

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Подальше розширення

Перші станції EVgo з обладнанням Tesla планують розмістити біля продуктових магазинів і торговельних аутлет-центрів, що належать девелоперу Regency Centers. Компанії вже давно співпрацюють, а Regency Centers раніше планувала встановити ще 400 зарядних місць. В EVgo зазначили, що Іллінойс обрали стартовим штатом через зростання кількості зареєстрованих електромобілів на 60% протягом останніх двох років.

Зарядні станції EVgo з обладнанням Supercharger відображатимуться у вбудованій навігації автомобілів Tesla за умови ввімкнення опції пошуку сторонніх зарядних станцій. EVgo також заявила, що рухається до показника у 500 зарядних станцій із підтримкою NACS у США, не враховуючи мережу Supercharger. Упродовж наступних двох років компанія хоче оснастити щонайменше одним портом NACS усі свої станції, збудовані після 2023 року.

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