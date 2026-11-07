Єврейські студенти вимагають вибачень від колишньої міністерки Рот — Der Spiegel

У Німеччині голова Союзу єврейських студентів Німеччини (JSUD) Рон Декель зажадав публічних вибачень від колишньої міністерки культури Клаудії Рот після її виступу в подкасті Тіло Юнга. Як повідомляє Der Spiegel, Декель розкритикував її висловлювання про історичну відповідальність Німеччини та Ізраїль.

Вимога вибачень

Декель назвав заяви Рот тривожними й заявив, що був приголомшений після перегляду відео з подкастом. На його думку, Рот закликала звільнитися від німецької історичної провини в період, коли антисемітизм у німецькому суспільстві досяг рекордного рівня. В Instagram він також заявив, що не очікував таких слів від політикині, та порівняв її риторику з риторикою «Альтернативи для Німеччини».

В інтерв’ю Jüdische Allgemeine Декель сказав, що Рот, згадуючи своїх іноземних друзів, непрямо створювала враження, ніби від німецької провини слід звільнитися, щоб відкрито критикувати Ізраїль. Він також заявив, що в її позиції є прогалина щодо антисемітизму, пов’язаного з Ізраїлем.

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Позиція Клаудії Рот

Рот відкинула твердження про те, що вона применшує історичну відповідальність Німеччини. У коментарі журналу Stern вона заявила, що такі припущення є абсолютно неприйнятними. За її словами, у подкасті вона лише переказала слова друзів, які запитували, коли вона зможе звільнитися від історичної провини або інакше з нею поводитися, а не поділяла цю позицію.

Політикиня наголосила, що осмислення злочинів німецької історії та постійна відповідальність, яка з цього випливає, були одними з найважливіших питань упродовж усього її політичного життя.

У тому ж подкасті Рот також назвала помилкою свої попередні заяви про війну в Газі після церемонії вручення нагород Берлінале. Вона сказала, що тоді зазнавала неймовірного тиску з боку Центральної ради. З оточення Центральної ради євреїв, за даними Stern, у відповідь заявили, що Рот у боротьбі з політичною незначущістю, вочевидь, готова застосовувати будь-які засоби. Декель зі свого боку заявив, що її слова про нібито вплив Центральної ради євреїв на німецьку політику відтворюють давні антисемітські конспірологічні наративи.

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