Євродепутати просять Єврокомісію перевірити BYD через кіберризики — Motor1

Чотирнадцять депутатів Європейського парламенту звернулися до Європейської комісії з проханням перевірити китайського автовиробника BYD на можливі кібербезпекові ризики. Вони також пропонують розглянути можливість визнання компанії постачальником із високим рівнем ризику, повідомляє Motor1.

Занепокоєння через дані автомобілів

Письмовий запит до виконавчого органу ЄС депутати подали 4 листопада. Вони просять залучити агентство Євросоюзу з кібербезпеки для оцінки BYD. Ініціативу очолює французький євродепутат Франсуа Кальфон.

Занепокоєння депутатів стосується камер, GPS-систем, мікрофонів та інших сенсорів, якими оснащують сучасні автомобілі. На їхню думку, інформація, зібрана автомобілями китайського виробництва, потенційно може потрапити до китайської влади. Кальфон заявив, що доступ підключених автомобілів із третіх країн до чутливої європейської інфраструктури становить неприйнятний ризик для безпеки.

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Позиція BYD і можливі обмеження

BYD відкидає ці закиди. Компанія заявила, що Китай не має доступу до інформації, яку збирають її автомобілі в Європі, незалежно від того, чи зберігаються ці дані безпосередньо в автомобілі або у хмарному сховищі. У заяві для Reuters BYD Europe зазначила, що не надає такі дані структурам BYD або третім сторонам у Китаї.

Депутати також запитали Єврокомісію, чи варто обмежити доступ китайських автомобілів до стратегічної інфраструктури подвійного — цивільного і військового — призначення та чи слід виключити BYD із державних закупівель. Наразі запит не означає запровадження загальноєвропейської заборони на автомобілі BYD і не передбачає негайних змін для приватних власників.

За даними Європейської асоціації виробників автомобілів, BYD реалізувала в Європі 283 997 автомобілів за перші дев'ять місяців 2026 року, що відповідає частці ринку 2,7%. Разом із SAIC Motor, Geely Group і Chery ці чотири китайські автомобільні групи становили близько 11,1% європейського авторинку.

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