У Брюсселі, Бельгія, депутати Європарламенту з різних політичних груп заявили про тиск з боку китайських посадовців через поїздки до Тайваню та спілкування з його представниками. Як повідомляє Politico, вісім євродепутатів розповіли про випадки, які вони розцінюють як залякування: несподіваний візит китайського дипломата до офісу депутата, листи із закликами припинити контакти з Тайванем і затримання на китайському кордоні.

Листи та попередження

Віцеголова групи «Патріоти» Антоніу Тангера Корреа повідомив, що перед його поїздкою на Тайвань у червні 2025 року китайський дипломат без попередження прийшов до його офісу. За словами депутата, дипломат заявив, що не може гарантувати його безпеку та не знає, що може статися у разі поїздки.

Євродепутати, які відвідали форум у Тайбеї в жовтні, також отримали листи від Місії Китаю при ЄС. У листах їх закликали утримуватися від будь-яких офіційних контактів із владою Тайваню. Чеський депутат Ондржей Крутілек заявив, що Китай не має права тиснути на обраних представників або втручатися в їхню парламентську діяльність. Польський депутат Міхал Кобоско назвав такий лист дивним і заявив, що прямий тиск є неприйнятним.

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Затримання в Пекіні

Чеська євродепутатка Маркета Грегорова заявила, що 26 вересня її зупинили прикордонники після прибуття до Пекіна разом із делегацією торговельного комітету Європарламенту. За її словами, у неї забрали паспорт, заборонили користуватися телефоном і утримували приблизно півтори години в оточенні поліцейських. Грегорова зазначила, що не знає, чи був це адміністративний збій, чи навмисне залякування.

Вона планує вимагати пояснень від Всекитайських зборів народних представників і звернутися до президентки Європарламенту Роберти Метсоли з проханням обмежити доступ китайських представників до парламенту, якщо пояснення не буде. Речник Метсоли Юрі Лаас заявив, що президентка підтримує контакт із депутатами та передала їхні запитання й занепокоєння китайській владі, аби уникнути нових інцидентів.

Відносини Європарламенту та Китаю

У 2021 році Пекін запровадив санкції проти п’ятьох євродепутатів після санкцій ЄС, пов’язаних із повідомленнями про порушення прав уйгурів у Китаї. У відповідь Європарламент призупинив ратифікацію інвестиційної угоди між ЄС і Китаєм та дипломатичні контакти. За даними Politico, у квітні 2025 року Пекін і Європарламент скасували санкційні обмеження, а в червні у Страсбурзі запланована 44-та міжпарламентська зустріч ЄС і Китаю.

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