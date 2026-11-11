Євродепутатці Шошоаке висунули обвинувачення за погрози — Romania Insider

У Румунії євродепутатці та лідерці ультраправої партії SOS Romania Діані Шошоаке висунули обвинувачення за двома пунктами правопорушення, пов’язаного з погрозами посадовцям. Про це повідомляє Romania Insider з посиланням на прокуратуру при Високому суді касації та правосуддя.

Інцидент у Бухаресті

За даними видання, 15 грудня 2024 року двоє поліцейських Бухареста прибули до будинку Шошоаке, щоб вручити їй адміністративний штраф. Штраф був пов’язаний зі зйомкою всередині виборчої кабінки.

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Прокурори стверджують, що під час візиту політикиня ображала та погрожувала двом правоохоронцям. Саме ці твердження стали підставою для двох пунктів обвинувачення.

Статус справи

Шошоаке залишатиметься на волі на час розгляду справи. Romania Insider зазначає, що повідомлення прокуратури також цитувало румунське видання News.ro.

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