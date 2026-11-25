У Франції єврокомісар з питань бюджету Пйотр Серафін попередив, що скорочення наступного семирічного бюджету ЄС на 44 млрд євро може погіршити становище урядів держав-членів. Під час виступу 25 листопада в Європейському парламенті у Страсбурзі він заявив, що країнам однаково доведеться фінансувати інвестиції у конкурентоспроможність і безпеку з національних бюджетів.

Попередження єврокомісара

За даними Politico Europe, Серафін наголосив, що зменшення бюджету Євросоюзу не обов'язково забезпечить заощадження для держав-членів. За його оцінкою, витрати на відповідні інвестиції все одно ляжуть на їхні національні бюджети.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта представив скорочення на 44 млрд євро минулої суботи. Бюджетні питання лідери ЄС мають обговорити на саміті в Брюсселі у четвер і п'ятницю.

Позиція Німеччини

Кошта прагне просунути переговори перед наступним самітом щодо багаторічної фінансової рамки, який розпочнеться 17 грудня. Водночас уряди ЄС розходяться в оцінках загального розміру бюджету, а Німеччина очолює зусилля щодо додаткового скорочення пропозиції Єврокомісії на десятки мільярдів євро.

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У внутрішній записці, яку бачило Politico, уряд Німеччини заявив про потребу подальших істотних скорочень, аби зменшити зростання видатків порівняно з чинною багаторічною фінансовою рамкою до прийнятного рівня. Берлін також закликав відновити знижки на бюджетні внески для заможніших країн і повідомив, що розгляне пропозицію загальноєвропейського податку для цифрових гігантів.

Оцінка розміру бюджету

Серафін відкинув твердження про збільшення бюджету ЄС. Він зазначив, що пропозиція є меншою за чинний семирічний бюджет, який набув чинності 2021 року, якщо оцінювати її як частку валового національного доходу та враховувати інфляцію.

За оцінкою Єврокомісії, з урахуванням останніх прогнозів інфляції пропозиція становить 1,06% валового національного доходу ЄС. Без урахування виплат за післяпандемічним боргом блоку цей показник становить 0,97%.

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