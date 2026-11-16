Єврокомісія частково схвалила запит Румунії на €2,67 млрд — Romania Insider

Європейська комісія у понеділок, 16 листопада, частково схвалила п’ятий платіжний запит Румунії на 2,67 млрд євро в межах Механізму відновлення та стійкості (RRF). Про рішення повідомило Romania Insider, посилаючись на пресреліз Єврокомісії. Загальна сума, яку Румунія заявила у цьому запиті, становила 2,84 млрд євро.

Невиконані етапи

У заголовку публікації Romania Insider зазначено, що шість етапів у межах запиту не були виконані. Єврокомісія частково схвалила саме п’ятий запит Румунії на виплату за програмою Механізму відновлення та стійкості.

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Напрями фінансування

За даними Єврокомісії, кошти, зазначені в запиті, спрямовували на управління водними ресурсами, поводження з відходами та управління лісами. Фінансування також охоплювало декарбонізацію транспорту й енергетики, податкове адміністрування, розвиток навичок у сфері охорони здоров’я та соціальний сектор. Ці напрями Єврокомісія назвала серед сфер, які охоплював запит Румунії.

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