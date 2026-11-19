Європейська комісія готує зміни до правил формування аварійних запасів нафти й нафтопродуктів у країнах ЄС. Пропозиція має наблизити структуру резервів до фактичного споживання пального та можливостей нафтопереробки в кожній державі-члені, повідомляє OilPrice з посиланням на проєкт документа, з яким ознайомився Bloomberg.

Чинні вимоги до резервів

За нинішніми правилами країни Євросоюзу повинні підтримувати запаси, еквівалентні щонайменше 90 дням чистого імпорту або 61 дню внутрішнього споживання — залежно від того, який показник вищий. Частина таких резервів уже має складатися з нафтопродуктів, однак правила не вимагають зберігати їх у пропорціях, що відповідають внутрішньому попиту.

Ця різниця стала важливішою на тлі скорочення європейських потужностей з переробки нафти. За даними осіннього економічного прогнозу Єврокомісії, ЄС виробляє бензину більше, ніж споживає, але відчуває структурний дефіцит дизельного та особливо авіаційного пального. Запаси сирої нафти не можуть швидко компенсувати нестачу імпортованого дизеля або авіапального.

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Запаси та можливий доступ військових

За даними Євростату, у липні аварійні резерви ЄС становили 103,5 млн тонн. Із них 43,7 млн тонн припадали на сиру нафту, а 36,5 млн тонн — на газойль і дизельне пальне. Того місяця 13 держав-членів мали запаси нижче мінімально необхідного рівня.

Між березнем і вереснем війна з Іраном, за оцінками ЄС, додала близько 40 млрд євро до витрат блоку на імпорт дизельного пального. Імпорт авіапального коштував додатково від 16 млрд до 19 млрд євро. Міжнародне енергетичне агентство минулого тижня заявило, що його члени вивільнять ще 71 млн барелів запасів до лютого, зокрема близько 15 млн барелів дизеля — переважно з Франції та Німеччини.

Проєкт також передбачає можливість тимчасового доступу військових до аварійних паливних резервів за виняткових обставин. Документ ще можуть змінити до запланованого на початок грудня схвалення Єврокомісією.

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