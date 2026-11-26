У французькому Страсбурзі Європейська комісія не оголосила нових конкретних заходів у відповідь на тиск адміністрації президента США Дональда Трампа, яка домагається від європейських країн підвищення цін на нові ліки. Виконавча віцепрезидентка Єврокомісії Хенна Вірккунен заявила під час пленарного засідання Європарламенту, що для оцінки наслідків американської політики для Європи поки існує «занадто багато невизначеностей», повідомляє Politico Europe.

Тиск Вашингтона

Адміністрація Трампа наполягає, щоб європейські держави більше платили за нові ліки. У Вашингтоні аргументують це тим, що громадяни США непропорційно фінансують фармацевтичні інновації через вищі ціни на медикаменти.

Вірккунен нагадала про трансатлантичну торговельну домовленість, укладену торік, яка встановила граничний тариф у 15% для більшості європейського експорту до США, зокрема брендованих ліків. Водночас Німеччина може зіткнутися з додатковими тарифами: у червні Вашингтон розпочав розслідування за розділом 301 щодо заяв про ймовірну систематичну недостатню оплату інноваційних фармацевтичних препаратів у країні.

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Заклики до спільної відповіді

Євродепутат від Європейської народної партії Томіслав Сокол заявив, що ЄС потребує скоординованої відповіді, оскільки двосторонні домовленості з Вашингтоном послаблять позицію блоку. Франція та Ірландія раніше запропонували Єврокомісії створити робочу групу з представників національних торговельних і медичних відомств для оцінки вимог США та пошуку спільної реакції.

Деякі депутати Європарламенту також підтримали ідею розглянути застосування Інструменту ЄС проти економічного примусу. Вірккунен не прокоментувала цю можливість. Вона зазначила, що Єврокомісія поважає національні повноваження щодо ціноутворення, але може надати підтримку за потреби, не уточнивши її формат. За даними Politico Europe, політика США щодо прив'язки американських цін на ліки до цін в інших країнах уже спонукала фармацевтичні компанії відкладати запуск препаратів у Європі. Питання очікують знову обговорити на зустрічі міністрів охорони здоров’я ЄС 8 грудня.

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