Єврокомісія оголосила про €22,5 млн додаткової допомоги Ємену — Anadolu Agency

Європейська комісія 23 жовтня оголосила про виділення Ємену додаткових €22,5 млн гуманітарної допомоги на тлі поновлення бойових дій і зростання потреб населення. Як повідомляє Anadolu Agency, нове фінансування доповнює €87,5 млн, уже виділені Євросоюзом у 2026 році. Загальний обсяг допомоги на 2026 рік становитиме €110 млн.

Допомога для переміщених людей

За даними Єврокомісії, протягом останніх тижнів через ескалацію бойових дій майже 230 тисяч людей були змушені залишити свої домівки. Військова ескалація також збільшила кількість жертв серед цивільних, ускладнила роботу критично важливих служб і надання гуманітарної допомоги.

Додаткові кошти мають допомогти гуманітарним партнерам реагувати на зростання потреб, посилити операційні спроможності та завчасно розмістити критично необхідні запаси. Пріоритетними групами визначено переміщені сім’ї, жінок, дітей, людей з інвалідністю та маргіналізовані громади.

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Масштаби гуманітарної кризи

Єврокомісарка з питань готовності та кризового менеджменту Хаджа Лабіб заявила, що гуманітарна криза в Ємені значною мірою залишається поза увагою. Вона закликала всі сторони припинити атаки, що призводять до загибелі цивільних і руйнування лікарень, житла та критично важливих служб, а також дотримуватися міжнародного гуманітарного права.

За оцінкою ЄС, гуманітарної допомоги та захисту потребують близько 22,3 млн жителів Ємену. Приблизно 5,2 млн людей є внутрішньо переміщеними, а понад 2,2 млн дітей віком до п’яти років потерпають від гострого недоїдання.

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