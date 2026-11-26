Європейська комісія оштрафувала швейцарські Firmenich і Givaudan, а також американську International Flavors & Fragrances на загалом €471,9 млн за участь у картелі на ринку ароматів у Європейській економічній зоні. Про це повідомляє Anadolu Agency.

Обмін конфіденційною інформацією

За даними Єврокомісії, з березня 2019 року до березня 2023 року компанії обмінювалися конфіденційними даними про ціни, переговори з клієнтами та бізнес-стратегії. Усі три виробники також передавали одне одному комерційно чутливу інформацію про співпрацю з Unilever — одним із найбільших у світі покупців ароматів для споживчих товарів.

Givaudan та International Flavors & Fragrances, за висновком Єврокомісії, окремо обмінювалися даними про ширший бізнес у сегментах споживчих і вишуканих ароматів, зокрема про заплановане підвищення цін та переговори з клієнтами. Компанії також домовилися не вести активний пошук працівників одна одної, які працювали з Unilever.

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Розміри штрафів

Firmenich отримала штраф приблизно на €138 млн, Givaudan — на €252 млн, International Flavors & Fragrances — близько €82 млн. Єврокомісія заявила, що така координація зменшувала невизначеність щодо майбутніх бізнес-рішень конкурентів і послаблювала конкуренцію на ринку ароматів.

Аромати використовують у парфумах, засобах особистої гігієни, мийних засобах та інших товарах для дому. Єврокомісія зазначила, що картельні практики можуть призводити до підвищення цін і звуження вибору для споживачів. Усі три компанії визнали участь у картелі та взяли на себе відповідальність.

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