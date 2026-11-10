Єврокомісія планує збільшити чисельність Frontex до 30 тисяч офіцерів — Cyprus Mail

На Кіпрі вважають, що плани Європейської комісії збільшити чисельність прикордонного агентства Frontex до 30 тисяч офіцерів і розширити його роль у поверненні мігрантів, які не мають законного права перебувати в Євросоюзі, підтримають національну програму повернення таких осіб до країн походження.

Кіпрське відомство з питань міграції заявило, що його програма повернення не зазнає негативного впливу від змін у Frontex. Навпаки, за його оцінкою, розширення можливостей європейського агентства допоможе зусиллям країни у цій сфері, повідомляє Cyprus Mail.

Новий резерв Frontex

Плани Єврокомісії передбачають створення нового Європейського резерву прикордонного контролю та повернення чисельністю 17 тисяч офіцерів. Це має довести загальну кількість співробітників Frontex у ЄС до 30 тисяч.

Також для агентства планують придбати сучасне обладнання й технології, зокрема інструменти на основі штучного інтелекту. Окремий центр координації повернень збиратиме та аналізуватиме оперативну інформацію з різних країн Євросоюзу, а також підтримуватиме планування й координацію операцій.

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Єврокомісія зазначила, що допомога Frontex охоплюватиме весь процес повернення: від раннього виявлення людей і консультування щодо добровільного повернення до проведення операцій та допомоги з реінтеграцією. Процедури також планують цифровізувати, щоб прискорити адміністративні процеси, зменшити навантаження та поліпшити обмін даними.

Правила повернення в ЄС

У червні Рада ЄС та Європейський парламент досягли домовленості щодо нового регламенту про повернення мігрантів, коли Кіпр головував у Раді ЄС. Остаточне схвалення документ отримав минулого місяця.

Регламент передбачає можливість створення в третіх країнах центрів повернення. Туди можуть направляти мігрантів із неврегульованим статусом, якщо держава-член ЄС має відповідну угоду з третьою країною, а та дотримується міжнародних стандартів прав людини. Документ також дозволяє запроваджувати спеціальні заходи, зокрема безстрокову заборону на в'їзд для осіб, яких вважають ризиком для безпеки, та передбачає взаємне визнання рішень про повернення між державами ЄС.

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