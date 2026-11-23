Європейська комісія розпочала офіційне антимонопольне розслідування щодо Coca-Cola Europacific Partners (CCEP). Регулятор перевіряє, чи обмежував ботлер транскордонну торгівлю газованими та спортивними напоями в Європейському Союзі, повідомляє Anadolu Agency.

Перевірка оптових поставок

Єврокомісія має встановити, чи не зловживала британська компанія домінантним становищем у сфері оптових поставок супермаркетам та іншим роздрібним продавцям. Також розслідування стосується можливого перешкоджання оптовим покупцям вести переговори щодо закупівель одразу для кількох країн. За даними Комісії, клієнтів могли зобов’язувати домовлятися про закупівлі окремо на кожному національному ринку.

Знижки та різне пакування

Регулятор окремо досліджуватиме, чи залежали оптові знижки від зобов’язання покупців не вивозити продукцію з країни, де її придбали. Крім того, Комісія перевірить, чи використовувала CCEP різні розміри упаковок для газованих напоїв у державах ЄС, щоб стримувати їхні транскордонні продажі.

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Серед інших можливих практик — надання роздрібним продавцям стимулів для обмеження імпорту газованих напоїв до Іспанії. У Єврокомісії вважають, що такі дії могли ускладнити для ритейлерів отримання вигідніших цін за кордоном, а для споживачів — призвести до вищих цін і меншого вибору.

CCEP є одним із двох найбільших європейських ботлерів напоїв під брендами The Coca-Cola Company. За даними Єврокомісії, компанія є найбільшим постачальником газованих напоїв у Бельгії, Франції, Німеччині, Люксембурзі, Нідерландах, Португалії, Іспанії та Швеції. The Coca-Cola Company володіє міноритарною часткою в CCEP. Розслідування розпочали після позапланових перевірок у приміщеннях компанії в кількох країнах ЄС у березні 2025 року.

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