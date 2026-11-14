Єврокомісія погодила тест біометрії для авто в Євротунелі — The Guardian

Єврокомісія погодила випробування нової системи паспортного та біометричного контролю для пасажирів автомобілів у Євротунелі між Фолкстоном у Великій Британії та Кале у Франції. Водіям і пасажирам не доведеться виходити з машин для здавання відбитків пальців і фіксації зображення обличчя, повідомляє The Guardian.

Контроль без виходу з автомобіля

Власник Євротунелю Getlink обладнав обидва термінали 120 спеціальними кіосками. Кожен автомобіль зможе під’їхати до окремого пункту, де передбачено два місця для зчитування паспортів, отримання відбитків пальців і фіксації зображення обличчя.

Над кіосками працюватимуть камери системи «орлине око», за якими стежитиме поліція. Подібна технологія вже використовується в аеропортах Рима та Парижа для нагляду під час зняття відбитків пальців і фотографування обличчя. Система має нагадувати аеропортові електронні ворота, біля яких поліцейський не стоїть на кожному пункті перевірки.

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Дворічне випробування

Генеральний директор Getlink Янн Леріш заявив, що випробування триватиме два роки, а компанія розраховує зробити систему постійною у разі успіху. Найближчими тижнями він планує представити британській і французькій владі 40-сторінкову пропозицію щодо перетворення Євротунелю на майданчик для тестування «розумного кордону» з використанням нових технологій і досвіду США та Сінгапуру.

Новий контроль пов’язаний із системою в’їзду-виїзду ЄС EES, яка передбачає здавання відбитків пальців і фото обличчя громадянами третіх країн, зокрема власниками британських паспортів, під час в’їзду до Шенгенської зони та виїзду з неї. Система мала запрацювати в ЄС до 9 вересня, однак дев’ять із 27 країн-членів, серед яких Франція, ще не розгорнули її повністю через технічні труднощі. Леріш зазначив, що кіоски готові до роботи, але їхнє підключення до французької системи поки не працює, тому дата запровадження контролю невідома.

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