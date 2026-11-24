Європейська комісія попередила 11 держав ЄС про ризик недотримання рекомендованих обмежень щодо зростання чистих видатків у 2027 році. Також вона запропонувала посилити процедури щодо надмірного дефіциту для Болгарії та Угорщини. Про це повідомляє Anadolu Agency.

Країни мають скоригувати бюджети

У осінньому пакеті Європейського семестру на 2027 рік Єврокомісія зазначила, що Чехія, Фінляндія, Німеччина та Румунія можуть перевищити рекомендовані межі зростання чистих видатків. Хорватія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Словенія та Іспанія, за оцінкою Комісії, ризикують суттєво перевищити ці межі.

Комісія закликала всі 11 країн вжити коригувальних заходів під час формування бюджетів на 2027 рік. Водночас вона визнала недоцільним на цьому етапі відкривати процедури щодо надмірного дефіциту проти Німеччини та Литви.

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Заходи щодо Болгарії та Угорщини

Єврокомісія заявила, що Болгарія та Угорщина вжили недостатньо заходів для виправлення ситуації з надмірним дефіцитом. Вона попросила Раду ЄС офіційно встановити, що обидві країни не вжили ефективних дій. Таке рішення може відкрити шлях до перегляду траєкторій скорочення дефіциту та призупинення частини фінансування ЄС.

Комісія також вважає доречним дещо жорсткіший фіскальний курс у єврозоні у 2027 році через вищі витрати на обслуговування боргу. Вона закликала уряди зберігати простір для інвестицій в оборону, енергетику та інновації. За прогнозом Комісії, оборонні витрати ЄС зростуть із 1,9% ВВП цього року до 2,1% у 2027 році та 2,2% у 2028 році.

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