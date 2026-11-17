У Брюсселі, Бельгія, Єврокомісія попередньо встановила, що китайська платформа електронної комерції Temu не виконала обов’язків щодо вжиття заходів для скорочення продажу незаконних товарів на своїй платформі.

Попередні висновки Єврокомісії

Як повідомляє Channel NewsAsia, Комісія вказала на неефективність заходів Temu з пом’якшення ризиків. За попередньою оцінкою регулятора, механізми перевірки відповідності товарів вимогам були недостатньо дієвими.

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Єврокомісія також заявила про слабку систему модерації контенту та неефективну систему санкцій. За її висновком, ці недоліки стосуються заходів Temu з протидії продажу незаконної продукції. Висновок регулятора має попередній характер.

Штраф у травні

У травні Єврокомісія вже наклала на Temu штраф у розмірі 200 млн євро, або 224,08 млн доларів. За повідомленням, причиною санкції стало те, що компанія недостатньо протидіяла продажу незаконних товарів.

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