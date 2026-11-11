Єврокомісія представить проєкт Digital Fairness Act для захисту споживачів — Tagesschau

Європейська комісія 11 листопада має представити проєкт Digital Fairness Act — закону, покликаного посилити захист споживачів у мережі. Ініціатива стосуватиметься реклами, алгоритмів, інфлюенсерів, онлайн-магазинів і продавців квитків, повідомляє Tagesschau.

За даними досліджень ЄС, серед головних побоювань європейців в інтернеті — відсутність контролю над власними даними, ризик залежності від соціальних мереж, а також складне скасування договорів і додаткові платежі за стримінгові підписки чи ігрові платформи.

Реклама та алгоритми

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що нові правила мають протидіяти механікам дизайну в інтернеті, які можуть викликати залежність або шкодити користувачам. Йдеться, зокрема, про методи, спрямовані на утримання уваги користувачів, непрозорі договори, пастки з підписками та маніпулятивні практики.

Проєкт має наблизити рівень захисту споживачів онлайн до правил, які діють під час звичайних покупок. Нинішні цифрові закони ЄС передусім визначають відповідальність великих платформ, зокрема у сфері захисту неповнолітніх, або обмежують ринкову владу найбільших технологічних компаній.

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Вимоги до інфлюенсерів і продавців

Інфлюенсери, які використовують свою аудиторію в соціальних мережах для платної реклами, повинні будуть чітко позначати такий контент у кожній публікації. Вони також не зможуть давати неправдиві обіцянки чи орієнтувати рекламні матеріали на неповнолітніх.

За оцінкою Єврокомісії, проблемні бізнес-моделі в інтернеті завдали споживачам у ЄС близько 8 млрд євро шкоди минулого року. Серед практик, які пропонують заборонити, — фальшиві знижки, створені завдяки штучно завищеній порівняльній ціні, та повідомлення про нібито обмежену кількість товару.

Частина бізнес-об’єднань ставить під сумнів потребу в новому законі, вказуючи на вже чинні або заплановані акти ЄС, зокрема Digital Services Act, Digital Markets Act, закон про штучний інтелект, директиву про права споживачів і EU Kids Act. За інформацією видання, переговори лише входять в активну фазу, а правила можуть стати обов’язковими не раніше 2029 року.

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