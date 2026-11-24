Європейська комісія пригрозила Болгарії штрафом до 23 млн євро через недостатні, на думку Брюсселя, кроки для стримування державних видатків і скорочення бюджетного дефіциту. Остаточний розмір можливого стягнення ще мають визначити, повідомляє Politico Europe.

Дефіцит прогнозують на рівні 5% ВВП

Єврокомісія вважає, що Софія не зробила достатньо для виправлення ситуації з державними фінансами. За прогнозом Брюсселя, бюджетний дефіцит Болгарії цього року сягне 5% валового внутрішнього продукту.

Фіскальні правила ЄС передбачають, що дефіцит бюджету не має перевищувати 3% ВВП, а державний борг — 60% ВВП. Водночас державний борг Болгарії залишається значно нижчим за цей поріг.

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Рішення про санкцію очікують наприкінці року

Економічний єврокомісар Валдіс Домбровскіс заявив, що рішення щодо штрафу очікують наприкінці цього року або на початку наступного. Болгарія, яка приєдналася до єврозони у січні, може зіткнутися і зі штрафом, і з обмеженням доступу до частини коштів ЄС.

Штрафи обсягом до 0,02% ВВП можуть застосовуватися до держав єврозони. Угорщині також загрожує замороження частини європейського фінансування через стан публічних фінансів, але штрафи для неї не передбачені, оскільки країна не входить до валютного союзу. Обидві держави можуть втратити частину коштів ЄС, якщо не виконають фіскальні вимоги до весни.

Якщо санкцію щодо Болгарії затвердять, це буде перший штраф за порушення фіскальних правил ЄС. Близько десяти років тому Брюссель розглядав штрафи для Іспанії та Португалії, але зрештою зменшив їх до нуля.

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