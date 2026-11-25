Європейська комісія продовжила до кінця червня 2027 року послаблені правила державної допомоги для фермерів, промислових та інших підприємств у країнах ЄС. Як повідомляє Tagesschau, рішення пов’язане з тривалою енергетичною кризою.

Підтримка промисловості й фермерів

Держави-члени ЄС зможуть тимчасово надавати енергоємним виробництвам більші пільги на оплату електроенергії. Також вони можуть підтримувати фермерів, які стикаються з високими витратами на добрива та пальне.

Водночас кожен окремий план державної допомоги потребуватиме схвалення Європейської комісії як органу, відповідального за контроль конкуренції в ЄС.

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Перегляд навесні 2027 року

Нову рамку державної допомоги Єврокомісія запровадила у квітні, спершу до кінця грудня. За даними відомства, за продовження режиму висловилася широка більшість із 27 держав-членів.

Комісія стежитиме за ситуацією та навесні 2027 року повторно її оцінить. Якщо обставини це виправдовуватимуть, рамку можуть продовжити ще раз. У ЄС державна допомога регулюється суворими правилами, щоб уникати викривлення конкуренції та непропорційних переваг для компаній із фінансово сильніших країн.

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