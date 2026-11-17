Європейська комісія прогнозує, що дефіцит бюджету Італії у 2026 році становитиме 2,9% валового внутрішнього продукту проти 3,1% у 2025 році. Якщо прогноз справдиться, показник опуститься нижче за поріг у 3% ВВП, що дасть Італії змогу вийти з процедури надмірного дефіциту.

Перегляд прогнозу дефіциту

У весняному прогнозі Єврокомісія очікувала, що співвідношення дефіциту до ВВП Італії становитиме 2,9% як у 2026-му, так і у 2027 році. Тепер Комісія передбачає зростання чистих запозичень до 3,5% ВВП у 2027 році.

Як повідомляє ANSA English, уряд Італії звернувся із запитом на застосування Національної виняткової клаузули Пакту стабільності та зростання для додаткових інвестицій в енергетику й оборону.

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Прогнози для економіки та інфляції

Єврокомісія також підвищила оцінку зростання італійської економіки: ВВП країни у 2026 році, за її очікуваннями, зросте на 1%, тоді як навесні прогнозували 0,5%. Прогноз на 2027 рік переглянули з 0,6% до 0,7%, а у 2028 році економіка Італії, за оцінкою Комісії, зросте на 0,8%.

Річна інфляція в Італії, за прогнозом Єврокомісії, становитиме 3,4% у 2026 році та 3,1% у 2027-му. Для єврозони загалом Комісія очікує інфляцію на рівні 3,2% і 3,1% відповідно.

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