Європейська комісія очікує, що економіка Румунії після скорочення на 0,3% у 2026 році повернеться до зростання у 2027-му та 2028-му. Водночас бюджетний дефіцит країни, за прогнозом, до кінця цього періоду залишатиметься вищим за 5% валового внутрішнього продукту.

Прогноз зростання ВВП

У своєму осінньому економічному прогнозі, оприлюдненому 17 листопада, Єврокомісія передбачила зростання ВВП Румунії на 1,8% у 2027 році та на 2,2% у 2028 році. Як повідомляє Romania Insider, відновлення мають підтримати активніше приватне споживання та інвестиції.

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Дефіцит скорочуватиметься повільно

Загальний дефіцит державного сектору Румунії, за оцінкою Єврокомісії, знизиться з 6% ВВП у 2026 році до 5,8% у 2027-му та 5,6% у 2028-му.

Комісія очікує, що уповільнення інфляції, підвищення пенсій і зарплат у державному секторі сприятимуть зростанню реальних наявних доходів, поліпшенню економічних настроїв і витрат домогосподарств. Нижча інфляція також може створити умови для пом’якшення монетарної політики, поліпшити умови фінансування та підтримати кредитування й приватні інвестиції.

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