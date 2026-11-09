Єврокомісія пропонує штрафи до 6% обороту за цифрові маніпуляції — Channel NewsAsia

У Брюсселі Європейська комісія підготувала проєкт Акта про цифрову справедливість, який передбачає для компаній штрафи до 6% їхнього річного світового обороту за недобросовісні цифрові практики. Про це повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на документ, який бачило агентство Reuters.

Єврокомісар з питань юстиції Майкл Макграт має представити законопроєкт у середу. Документ ще мають погодити країни ЄС та Європейський парламент, перш ніж він зможе стати законом.

Заборона маніпулятивних інтерфейсів

Проєкт пропонує заборонити так звані темні патерни у взаємодії бізнесу зі споживачами. Йдеться про оманливі або маніпулятивні елементи інтерфейсів вебсайтів і застосунків, які спонукають користувачів купувати більше. Такі практики пропонують визнати недобросовісними комерційними діями.

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Єврокомісія також хоче заборонити персоналізовану рекламу, націлену на дітей або вразливих споживачів. Згідно з проєктом, продавці мають надавати користувачам можливість вимикати функції, що заохочують нав’язливе або надмірне користування сервісами.

Прозорість динамічних цін

Компаніям, які застосовують динамічне ціноутворення, пропонують встановити додаткові вимоги щодо прозорості. Зокрема, вони мають розкривати кількість товарів або послуг, доступних за ціною, вказаною в рекламі.

Організація Finance Watch заявила, що запропоновані правила щодо темних патернів є кроком у правильному напрямку, але недостатньо захищають споживачів фінансових послуг, які інвестують онлайн.

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