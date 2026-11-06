Єврокомісія пропонує звільнити Польщу від прийому мігрантів у 2027 році — Interia

Європейська комісія запропонувала звільнити Польщу від обов’язку приймати мігрантів у межах Пакту ЄС про міграцію та притулок із 1 січня до 31 грудня 2027 року. Про це повідомляє Interia з посиланням на єврокомісара Магнуса Бруннера.

Оцінка міграційної ситуації

У Єврокомісії заявили, що Польща, Болгарія, Чехія, Естонія, Хорватія та Австрія перебувають у складній міграційній ситуації через сукупні наслідки міграції протягом останніх п’яти років.

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За інформацією Єврокомісії, ці держави зможуть звернутися до Ради ЄС із проханням про повне або часткове відрахування від їхніх внесків до Пулу солідарності на наступний рік. У джерелі цей пул названо механізмом обов’язкової солідарності.

Пропозиція на 2027 рік

Пропозиція Єврокомісії щодо Польщі охоплює весь 2027 рік. Наприкінці жовтня телеканал Polsat News із посиланням на джерела в ЄС уже повідомляв, що Польщу можуть звільнити від прийому мігрантів ще на один рік. Тоді зазначалося, що рішення має ґрунтуватися на аналізі звіту про міграційну ситуацію в державах-членах ЄС.

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