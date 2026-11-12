Єврокомісія розгляне угоду з Ізраїлем після петиції — Politico Europe

Європейська комісія розгляне угоду про асоціацію між ЄС та Ізраїлем після того, як петицію з відповідною вимогою підписали понад 1,1 млн громадян Євросоюзу. Як повідомляє Politico, найближчими тижнями представники Єврокомісії зустрінуться з організаторами ініціативи, а Європейський парламент проведе публічні слухання.

Вимога петиції

Петицію майже два роки тому започаткував Європейський лівий альянс, який об’єднує 11 лівих політичних партій. Організатори закликають ЄС призупинити торговельний і політичний діалог з Ізраїлем. Вони пов’язують цю вимогу з тим, що, на їхню думку, Ізраїль не зміг запобігти геноциду в Газі.

Найбільше підписів зібрали у Франції — 339 479. Далі йдуть Італія з 283 863 підписами та Іспанія зі 151 821 підписом. Єврокомісія має до травня 2027 року повідомити, чи планує вона вживати заходів у відповідь на ініціативу.

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Процедура та угода

Механізм Європейської громадянської ініціативи передбачає розгляд петицій, які підтримали понад мільйон громадян ЄС із більш ніж семи країн. За більш ніж десять років із 136 зареєстрованих ініціатив такого порогу досягли лише 14.

Угоду про асоціацію між ЄС та Ізраїлем підписали 1995 року, а чинності вона набула у 2000-му. Документ регулює політичний діалог і торгівлю. Євросоюз є найбільшим торговельним партнером Ізраїлю: у 2025 році на нього припадало близько третини загального товарообігу країни зі світом.

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