Єврокомісія висунула TikTok попередні звинувачення через алгоритм — Channel NewsAsia

У Брюсселі, Бельгія, Європейська комісія висунула TikTok попередні звинувачення у можливому порушенні правил ЄС щодо онлайн-контенту через так званий ефект «кролячої нори» в рекомендаційному алгоритмі платформи. Алгоритм може безперервно пропонувати користувачам схожі відео та утримувати їхню увагу на однотипному контенті, повідомляє Channel NewsAsia.

Ризики для користувачів

Єврокомісія заявила, що TikTok не запровадив пропорційних, обґрунтованих та ефективних заходів для зменшення цих ризиків. За оцінкою регулятора, постійний перегляд матеріалів про смуток, ізоляцію або образ тіла може негативно впливати на психічне здоров’я користувачів.

Єврокомісарка з питань технологій Хенна Вірккунен заявила, що після прокручування стрічки або вподобання відео алгоритм TikTok пропонує більше схожого контенту, занурюючи користувачів у «кролячі нори», з яких важко вийти. Вона наголосила, що платформа має посилити захист добробуту користувачів, зокрема неповнолітніх.

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Можливий штраф для ByteDance

Єврокомісія вважає, що TikTok має змінити дизайн алгоритму стрічки «Для вас», більше зважати на чітко висловлені вподобання користувачів, поліпшити доступність і зручність інструментів контролю та регулярно тестувати алгоритм.

Попередні висновки зроблено в межах ширшого розслідування щодо TikTok за Законом ЄС про цифрові послуги, який зобов’язує великі онлайн-платформи активніше протидіяти шкідливому та незаконному контенту. Власник платформи, китайська компанія ByteDance, може зіткнутися зі штрафом до 6% її світового річного обороту наступного року, якщо не врегулює проблему.

У лютому регулятори також висунули TikTok претензії щодо дизайну, який може викликати залежність, недостатнього захисту дітей і складнощів для дослідників в отриманні доступу до публічних даних. TikTok тоді назвав ці попередні висновки категорично неправдивими та заявив, що оскаржуватиме їх.

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